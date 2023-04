"Il Comune non poteva dare l’ok ai gazebo del Pd per le primarie"

Due pesi e due misure. A quasi due mesi dalle primarie Pd Walter Vicario (foto), il commissario di Forza Italia di Santarcangelo, tuona contro il Comune. Colpevole di "aver autorizzato un gazebo del Pd (usato come seggio, ndr) anche nel parcheggio di via Falcone, durante le primarie del 26 febbraio". Vicario è andato a fondo della questione "visto che il regolamento comunale dice ben altro". Ha fatto l’accesso agli atti e scoperto che il gazebo è stato autorizzato. "Ma il Comune non poteva concedere il permesso. La direttiva della giunta del 2016, che disciplina l’occupazione di suolo pubblico per allestire presidi di propaganda e informazione politica, parla chiaro: possono essere concessi solo gli spazi di piazza Ganganelli e dell’arena Supercinema. E i gazebo devono essere 3 metri per 3, mentre quello in via Falcone era più grande. Ora, come spiega il Comune tutte queste irregolarità?".