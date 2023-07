Il corto animato di Loris Nese approda a Locarno

Ciak! Bellaria, si gira. La città dice presente all’appello tra i film annunciati per la 75esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 2 al 12 agosto 2023. Tra i film selezionati in concorso nella sezione ’Pardi di domani: concorso internazionale’, infatti c’è Z.O. di Loris Giuseppe Nese, cortometraggio di animazione. È uno dei cinque progetti selezionati e premiati durante la 41esima edizione del Bellaria Film Festival per il programma (in)emergenza, sviluppato in collaborazione con Cinecittà. Il film Z.O., prodotto da Chiara Marotta per Lapazio Film, a fine percorso di tutoring e supporto del cinema indipendente italiano ha vinto il premio di mix-audio presso gli studi di Cinecittà.

a.d.t.