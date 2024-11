Il corto circuito di Leonardo Manera

Prosegue la stagione del Teatro CorTe di Coriano con il primo appuntamento di comicità d’autore. A salire sul palcoscenico romagnolo domani (ore 21.15) è Leonardo Manera con Corto Circuito - L’inquieto vivere dell’uomo moderno. In ‘Corto circuito’ Manera, tra monologhi e personaggi contemporanei, prova attraverso la comicità a fare chiarezza confrontandosi con la voce di un dio laico della modernità che lo induce continuamente in tentazione. Per info & prenotazioni tel. 3299461660. Prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano