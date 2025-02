Il McDonald’s sbarca in Valmarecchia

Il McDonald’s sbarca a Villa Verucchio. E ingrana la quarta: oltre al ristorante, entrerà in scena anche il McDrive. Le operazioni per l’arrivo della multinazionale del fast food in Valmarecchia sono in stato già avanzato. I progettisti hanno appuntamento in Comune la prossima settimana ma all’appello manca solo il permesso di costruzione, il resto delle carte è già pronto.

Il McDonald’s sorgerà nella zona di fianco all’ex mobilificio Parma (oggi Scm), area occupata da una casa residenziale con piscina. In pratica a fianco del centro commerciale Marecchia. L’intervento non richiede variante urbanistica perché la funzione ristorazione è ammessa nelle aree produttive quindi in accordo con gli strumenti vigenti. L’edificio sarà di circa 487 metri ai quali va aggiunta la corsia McDrive e occuperà 35 dipendenti. Ma quando in Valmarecchia potranno addentare hamburger, patatine fritte ed happy meal? Il cronoprogramma prevede il cantiere nei primi giorni di luglio: si procederà alla demolizione dell’edificio esistente e alla nuova costruzione. In 6 mesi McDonald’s potrebbe aprire, l’obiettivo della multinazionale è proprio quello di inaugurare entro il 2025.

La sede di Villa Verucchio (che arriva in provincia dopo il sito delle Befane e sulla statale Adriatica a Viserba) è stata scelta dalla multinazionale per la sua posizione strategica e in base alle analisi realizzate. C’era un interessamento anche per Santarcangelo, ma alla fine l’ha spuntata Villa Verucchio, che si candida così ad attirare specialmente giovani da tutta la vallata del Marecchia. "Oltre ad applaudire ad una nuova iniziativa imprenditoriale con ricadute positive anche sul piano occupazionale – commenta l’assessore all’Urbanistica del Comune di Verucchio, Christian Maffei – l’arrivo di McDonald’s mi pare un completamento dell’offerta nel paese particolarmente rivolta ai giovani. Un fast food che ci pare non entri in conflitto con le altre attività di ristorazione presenti sul nostro territorio". Neanche la viabilità dovrebbe rappresentare un problema: McDonald’s sfrutterà quella esistente del centro commerciale.

