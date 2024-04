Il ministro Abodi incontra i ragazzi: "Rispettate le forze dell’ordine"

"Sono felice ogni volta che riesco a incrociare sguardi e parole di ragazzi, che hanno bisogno anche di incontri con le istituzioni, di appuntamenti come quello di oggi (ieri, ndr)". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ieri a Bellaria ospite del convegno Divertirsi in sicurezza all’Astra che ha visto partecipare oltre 600 persone: tra loro tantissimi ragazzi delle scuole medie e superiori. L’evento a Bellaria era a cura dell’Associazione nazionale magistrati di Rimini, in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Rimini, la camera penale, la direzione del carcere e la polizia penitenziaria. "Avverto il piacere e il dovere di incontrare i giovani, ascoltarli, dialogare con loro – ha detto il ministro – e rispondere alle domande, accorciare le distanze con loro per alimentare fiducia e speranza". Ciò che ha colpito di più sono state le tantissime domande fatte dai ragazzi, attenti e partecipi. Si è parlato di rischi della Rete ma anche di cosa possono fare i giovani per il ministro (e non solo il contrario). Abodi ha parlato di valori e di rispetto delle regole. "Dobbiamo far comprendere che lo Stato non è un’entità astratta, ma è rappresentato da uomini e donne, a partire da quelli in divisa, che si dedicano con passione al miglioramento della qualità della vita delle persone – ha aggiunto Abodi – Faccio un plauso ai docenti e ai genitori che hanno accompagnato i ragazzi presenti". Per Annadomenica Gallucci, sostituto procuratore, presidente dell’associazione magistrati a Rimini, "quella di ieri è stata una splendida giornata, a conclusione di un progetto lungo oltre un anno, che vuole educare i ragazzi al rispetto della legalità anche nei luoghi del divertimento. Come diceva Borsellino, crediamo che i nostri giovani siano in grado di rigenerare il tessuto sociale, siano la chiave di volta per il cambiamento". Presenti al convegno ieri il sindaco Filippo Giorgetti e le parlamentari di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli e Beatriz Colombo che poi, insieme al ministro Abodi, hanno pranzato insieme ai candidati della lista di Fd’I e al capolista Nicola Missiani. Abodi è rimasto colpito da Bellaria, dal suo mare, dall’accoglienza e dal buon cibo. Presenti Stefano Cavedagna, il candidato alle europee, e il coordinatore provinciale di Fd’I Nicola Marcello. "Sosteniamo Giorgetti alle elezioni – dice Missiani – con una nostra lista di partito. Il sostegno è anche di Abodi. Filippo è una persona capace e brillante, tutto il centrodestra a Bellaria è unito e impegnato nell’appoggiare la sua candidatura".

Rita Celli