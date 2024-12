Il piano strategico entra in Consiglio

Una crescita del 30% nelle iscrizioni, nuove borse di studio, maggiori fondi per la ricerca e un aumento dei corsi di laurea e specializzazione offerti, ma non solo. Il Piano strategico 2024-2026 dell’Università di San Marino verrà presentato in Consiglio Grande e Generale durante la sessione al via lunedì. Un piano, ora al vaglio del parlamento sammarinese, nel quale vengono inoltre indicati un ampliamento delle strutture e la creazione di uno studentato, al momento assente, urgente alla luce dell’incremento nelle attività internazionali, che provocheranno un’impennata del numero dei docenti e degli studenti provenienti dalle istituzioni accademiche di altri Paesi. Il parlamento del Titano verrà così aggiornato, già nella sessione che chiuderà questo 2024, sui traguardi previsti, nonché sulle risorse e gli strumenti necessari per raggiungerli.