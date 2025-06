Il ponte mobile è tornato in funzione

"Il ponte mobile di Bellaria Igea Marina è tornato pienamente funzionante". Ad annunciarlo è il vicesindaco Francesco Grassi. L’intervento di ripristino, eseguito nei giorni scorsi, ha risolto una criticità tecnica che ne aveva compromesso l’operatività: la rottura della valvola di ritenuta idraulica, componente fondamentale per il corretto sollevamento della struttura. Un’operazione tanto tecnica quanto delicata, che ha richiesto tempestività e competenza. "La valvola era danneggiata – racconta il vicesindaco Francesco Grassi – non riusciva più a mantenere in pressione l’olio, e questo impediva chiaramente il sollevamento del ponte. L’olio fuoriusciva e il sistema non funzionava. La sostituzione è stata fatta rapidamente, con una valvola nuova, già preventivata a fine maggio". L’intervento è stato affidato alla ditta specializzata Pollini Elio & C. Snc, già operativa sul territorio e riconosciuta per l’affidabilità nei lavori su impianti idraulici complessi. Oltre alla sostituzione del pezzo danneggiato, si è reso necessario il ripristino completo del livello dell’olio, impiegando un fluido tecnico specifico.

"Si tratta – aggiunge Grassi – di un olio biologico, progettato per ambienti marini, che non inquina in caso di dispersione. Una scelta sostenibile, ma con un costo importante". L’importo complessivo dell’intervento, comprensivo di fornitura, manodopera e Iva, è stato di 3204,15 euro. Una cifra che il Comune ha destinato consapevolmente, trattandosi di un’infrastruttura cruciale per la mobilità cittadina, collocata in via Uso, proprio lì nel cuore del porto canale, a due passi dal nuovo molo di Levante. A seguire tutte le fasi dell’operazione è stato l’ingegner Marco Maioli, responsabile del settore gestione del territorio, che ha garantito il pieno rispetto delle procedure amministrative e la sicurezza del cantiere. "Il ponte – precisa ancora Grassi – è stato sottoposto a verifiche tecniche approfondite, risultando perfettamente funzionante al termine dell’intervento". Un piccolo ma significativo esempio di come manutenzione e attenzione ambientale possano e debbano fare la differenza, garantendo non solo alla comunità servizi efficienti ma infrastrutture sempre all’altezza delle aspettative.

Aldo Di Tommaso