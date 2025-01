Il Quartetto Eos e la musica dei film

Con le note senza tempo delle più famose colonne sonore dei film ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Indiana Jones’, ‘La vita è bella’, ‘Highlander’ e altre pellicole a Riccione torna Piccoli Mondi, rassegna di concerti e teatro per famiglie. Sul palco il Quartetto EoS, che domani alle 17 nella rinnovata Sala Africa, in viale Gramsci 39, proporrà ‘Ciak! Musica’. Protagonisti Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello, pronti a proporre le colonne sonore dei celebri film, intervallate dalla proiezione di memorabili scene. L’ensemble d’archi torna a Riccione dopo la straordinaria tournée europea al fianco del celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi, che l’ha visto suonare nei più prestigiosi teatri d’Europa. Piccoli Mondi è organizzata da Rimini Classica, Punto Giovane e Strada San Germano Aps, che tra appuntamenti pomeridiani e matinée per le scuole, propone una decina di spettacoli (per info 320.7280791). Per l’occasione la nuova Sala Africa sarà ancora un piccolo salotto pronto a ospitare il pubblico con gli allestimenti di @carta_fiorita di Giulia Tomassini e Federica Lualdi. La terza edizione di Piccoli mondi proseguirà il 2 febbraio con lo Stramagante Mr Dudi e il suo family show ‘Animali fantastici’ ispirato al mondo magico di Harry Potter e il 16 con Cristina Di Pietro, protagonista del concerto ‘La vita è bella’.

Nives Concolino