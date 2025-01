Il sindaco scrive a Salvini: "Basta file al passaggio a livello di Rivabella"

Basta code al passaggio a livello. Sadegholvaad scrive al ministro Salvini. Interminabili minuti in attesa, fermi, senza vedere all’orizzonte alcun treno. La pazienza ai caselli di via XXV Marzo e via Pallotta, ed anche in municipio, sta finendo. Il Comune ha inviato "una comunicazione formale al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini – spiega Palazzo Garampi in una nota – e ai responsabili di Rete ferroviaria italiana, per porre all’attenzione le conseguenze legate all’allungamento dei tempi di attesa ai passaggi a livello a seguito delle modifiche introdotte dall’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali".

A Rivabella le nuove tempistiche di apertura e chiusura delle sbarre del passaggio a livello stanno provocando lunghe code. File, che in occasione di eventi come il Sigep, potranno solo peggiorare. "Una situazione già di per sé complessa – spiegano dall’amministrazione – che assume i caratteri dell’urgenza in previsione dell’imminente apertura del Sigep". Secondo il sindaco e la giunta "i doverosi e prioritari interventi in termini di sicurezza sulle infrastrutture ferroviarie non possono tradursi in macigni sulla viabilità cittadina, con effetti collaterali ben più pesanti dei vantaggi perseguiti". Al ministro Salvini vengono richiesti "interventi nell’immediato e, in prospettiva, una soluzione definitiva alla situazione".