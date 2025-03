Il ’tesoretto’ delle multe. Incassi per 9,5 milioni. Riparte il vigile elettronico

Un ’tesoretto’ di quasi 10 milioni di euro dalle multe sulla strada. È quanto incassato dal Comune a consuntivo, nel bilancio 2024, dalle sanzioni elevate dai vigili l’anno scorso. Per la precisione, nelle casse di Palazzo Garampi grazie alle multe sono entrati 9 milioni e 433.926 euro e spiccioli. Di questi, 882.864 euro sono arrivati dalle multe per eccesso di velocità, rilevate – in gran parte – attraverso gli autovelox fissi e mobili e l’uso dello scoutspeed. Le infrazioni al codice della strada nel 2024 sono state, in totale, 101.424. E 7 multe su 10 (70.559) sono state accertate tramite apparecchi e telecamere: dagli autovelox e gli altri strumenti per i controlli sulla velocità ai Vistared ai semafori, fino alle telecamere del vigile elettronico attive sul lungomare di Rimini nord nel periodo in cui è in vigore la Zona a traffico limitato. Proprio le multe fatte nella Ztl da Torre Pedrera fino a Viserba hanno pesato, non poco, sul bilancio complessivo. Le sanzioni fatte da primavera a settembre l’anno scorso, il primo a pieno regime per la Ztl sul lungomare nord, sono state poco meno di 40mila: quasi il 40 per cento del totale delle multe fatte a Rimini nel 2024.

Tra alcune settimane sarà riattivata anche la Ztl in centro storico e nel borgo San Giuliano. Sono in corso gli interventi per sostituire i vecchi impianti e mettere in funzione il nuovo sistema: nel centro storico la Ztl non era più attiva da alcuni anni. La fase di installazione dovrebbe terminare entro Pasqua, poi le telecamere finalmente si accenderanno. Ma, come il Comune ha ribadito più volte, le multe non scatteranno da subito. Come è avvenuto per la Ztl del lungomare di Rimini nord, anche in centro storico e nel borgo San Giuliano ci sarà una fase di pre-esercizio: le telecamere del vigile elettronico collocate nei 13 varchi presidiati, una volta in funzione, non faranno multe nei primi mesi. Si attenderanno gli esiti della fase di pre-esercizio, così da apportare eventuali modifiche e correzioni al sistema prima di partire con le sanzioni. Nella Ztl in centro storico e nel borgo San Giuliano, pertanto, le multe non inizieranno prima dell’estate.

Diverso il discorso per la Ztl sul lungomare di Rimini nord, che è stata ampiamente collaudata in questi anni. Anche quest’anno – come nel 2024 – le telecamere saranno riaccese dal 25 aprile: la Ztl a Rimini sarà in vigore tutti i festivi e le domeniche fino alla fine di maggio, mentre da giugno a metà settembre sarà attiva tutti i giorni.

Manuel Spadazzi