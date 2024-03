Il Victor San Marino riparte dal derby in casa del Forlì

Il Victor San Marino riparte dal derby con il Forlì, mentre lo United Riccione dal match casalingo contro il Corticella. Sabato torna a far parlare di sè il campionato Under 19 nazionale, dopo due settimane di completo riposo. Con due appuntamenti tutt’altro che semplici per le formazioni di casa nostra. Soprattutto per il Victor che andrà a bussare alla porta di ’galletti’ terza forza del campionato con 50 punti messi insieme sin qui, oltre 30 in più rispetto alla formazione della Repubblica.

Under 19 nazionale. Girone E (prossimo turno): Imolese-Sammaurese, Borgo San Donnino-Lentigione, Forlì-Victor San Marino, Mezzolara-Carpi, Prato-Pistoiese, Progresso-Piacenza, Ravenna-Aglianese, United Riccione-Corticella.

Classifica: Piacenza 59; Ravenna 51; Forlì 50; Imolese 43; Corticella 42; Progresso 40; Carpi 38; Pistoiese 37; Prato 35; Borgo San Donnino 34; United Riccione 25; Lentigione 24; Sammaurese 19; Victor San Marino, Mezzolara 17; Aglianese 12.