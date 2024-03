In Consiglio è il giorno dei nuovi Reggenti, ma resta il rebus

Resta il rebus sui prossimi Capitani Reggenti. Un nodo che dovrà essere sciolto oggi in Consiglio grande e generale, nel giorno della loro elezione. La Democrazia cristiana già da diversi giorni ha designato Italo Righi. Manca il secondo candidato. Che dovrebbe spettare a Noi per la Repubblica, ma nella coalizione è in atto, ormai da tempo, un braccio di ferro. Il partito dei socialisti e dei democratici non è disponibile a sostenere una candidatura avanzata da Alleanza Rifomista che quindi potrebbe avere un problema di numeri. Anche la giornata di ieri la si è passata a trovare una soluzione, mentre i lavori del Consiglio grande e generale sono ripartiti dall’esame del decreto delegato che disciplina le attività economiche. Decreto che, più volte rinviato, viene infine ratificato al termine della seduta pomeridiana.