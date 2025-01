‘In-Felice’, in scena il monologo di Magnani

Al C’Entro Supercinema di Santarcangelo mercoledì alle 21 andrà in scena ‘In-Felice’, il monologo di Roberto Magnani, che affronta con ironia le vicissitudini di chi vive la disabilità ogni giorno, con consapevolezza. Magnani è un noto attore e regista della zona, affetto da sclerosi multipla. "Quando un fatidico giorno scopri questa patologia – dice Magnani – vieni catapultato brutalmente sul fondo della tua nuova condizione. Ma attraverso questo spettacolo voglio spiegare che è possibile riemergere. Porto in scena la malattia intesa come rinascita". Il titolo dello spettacolo spiega già tutto: felice dentro. "Sebbene le persone malate o con disabilità siano spesso bollate come infelici _ continua Magnani _ L’obiettivo dello spettacolo è comunicare la disabilità in chiave ironica, anticonformista e anticonvenzionale, come sono io". Magnani nel 2019 ha lavorato a fianco di Ivano Marescotti e Maria Grazia Cucinotta in "Tutto liscio" e ha anche ricoperto ruoli in cortometraggi e spettacoli teatrali con ‘La valigia dell’attore’. "Dopo il terremoto iniziale – conclude Magnani – ho rielaborato la mia vita e ne sono uscito più forte di prima, carico di argomenti. È stata la malattia il motore che mi ha spinto a diventare clown di corsia con Vip Rimini odv". L’ingresso al C’Entro Supercinema è a offerta libera, a partire da 10 euro. Parte del ricavato andrà a sostenere l’Aism Rimini.