In fiamme la fabbrica della piada. L’incendio devasta un capannone

"Siamo già operativi per ripristinare il tutto. Vi aspettiamo con il nostro solito sorriso". Con questo messaggio sulla propria pagina Facebook, ieri mattina lo staff di Riccione piadina, la nota azienda di San Giovanni in Marignano, rassicurava le tantissime persone allarmate dalle grande colonna di fumo nero salita in cielo verso le 6.45. La paura è stata grande, grandissima, perché il rogo divampato alle prime luci dell’alba ha completamente devastato il capannone di una linea di produzione secondaria della ditta, in via Casino Albini. Fortunatamente non è stato interessato dalle fiamme il sito principale, che si trova ad alcune centinaia di metri dallo stabile avvolto e divorato dal fuoco. "L’incendio – spiegano dall’azienda – ha colpito soltanto uno dei poli produttivi secondari e fortunatamente è già risolto grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Lo stabilimento di produzione principale di via delle Robinie", sede del famoso museo Piadina Experience e anche dell’osteria Riccione piadina, "non è stato minimamente coinvolto".

Sulle cause dell’incendio sono ora in corso accertamenti da parte del personale dei vigili del fuoco. Che ieri mattina sono accorsi in massa nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano, con 6 mezzi e 18 unità, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente. Verifiche dovranno essere compiute soprattutto sui macchinari presenti all’interno del capannone, visto che il rogo è partito durante la lavorazione (che nello stabilimento non si interrompe praticamente mai), forse – ipotizza qualcuno – da un cortocircuito o da una scintilla proveniente da un forno, anche se solo gli accertamenti del 115 potranno stabilirlo con certezza. Le fiamme hanno attinto un rullo trasportatore e da lì si sono espanse al resto del capannone. Gli addetti antincendio sono intervenuti prontamente, ma non sono riusciti a domare il rogo. Sul posto sono quindi accorse a sirene spiegate le squadre dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Cattolica e al 118. Fortunatamente, nessuno degli operai è rimasto ferito o ustionato. Ingenti i danni al capannone, anche se riguardanti solamente il sito secondario dell’azienda. Da ieri comunque lo staff di Riccione Piadina è al lavoro, pronto a tornare in pista.