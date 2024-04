In mostra le opere di Maria Pia Campagna

Un centinaio di opere dell’artista Maria Pia Campagna da domani al 18 maggio saranno esposte nella biblioteca ‘Don Matteo del Monte’ a Taverna, in via Indipendenza, al civico 878, nel Comune di Montescudo-Monte Colombo. La mostra, ‘Cime Scintillanti’, che verrà inaugurata alle 16,30, propone sculture, installazioni di ceramiche e il mare su pittura reso anche tridimensionale. Poi le pitture su tela, alluminio, legno e terracotta, nonché cartelle di disegni. Un bel patrimonio artistico, racchiuso in un catalogo a disposizione dei visitatori, che potranno ammirare la mostra tutti i martedì dalle 15,30 alle 18,30 e tutti i sabato dalle 9 alle 12. Un particolare, dal 1976 tante opere della Campagna sono state esposte in più occasioni in varie mostre, tuttora se ne trovano nei musei e nelle collezioni private. Al momento diverse sono state installate nelle principali piazze di Mercatino Conca.