In piazza con Leone . Primo incontro con il Papa per oltre 150 riminesi

Potranno finalmente incontrarlo e salutarlo. Magari qualcuno riuscirà anche a scambiare qualche parola con lui, durante il giro con la Papamobile. Non vedono l’ora i tanti riminesi che oggi saranno in piazza San Pietro per la messa del Giubileo delle famiglie presieduta da Papa Leone XIV. È passato poco meno di un mese dall’elezione del cardinale statunitense Robert Francis Prevost a Pontefice, dopo la scomparsa di Bergoglio. Per il vescovo Nicolò Anselmi e i riminesi in pellegrinaggio in questi giorni a Roma per il Giubileo delle famiglie, quella di oggi sarà così l’occasione per incontrare dal vivo il nuovo Papa. Leone XIV celebrerà la messa solenne in piazza San Pietro, a partire dalle 10,30, seguita dalla recita del Regina Coeli. Tra i tanti fedeli delle parrocchie riminesi (oltre 150) arrivati in questi giorni a Roma per partecipare al Giubileo delle famiglie, c’è grandissimo entusiasmo per questo primo ‘faccia a faccia’ con Prevost, e anche tanta curiosità per quello che dirà il Pontefice in piazza San Pietro. "Sono felicissimo per l’elezione di Papa Leone XIV – aveva detto pochi giorni fa Anselmi, al termine del Conclave – Incontreremo presto il successore di Pietro: l’1 giugno con una delegazione di riminesi per il Giubileo delle famiglie, e poi ancora in luglio e in agosto in occasione del Giubileo dei giovani". Quel momento tanto atteso è arrivato.

Oggi per oltre 150 riminesi ci sarà la possibilità di vedere dal vivo Papa Leone XVI. A guidare il gruppo di fedeli in pellegrinaggio a Roma in questi giorni ci sono il vescovo Anselmi e il vicario della diocesi don Maurizio Fabbri. Il pellegrinaggio giubilare per le famiglie era stato organizzato da tempo dalla diocesi di Rimini. Ma il destino ha voluto che la visita a Roma avvenisse proprio poche settimane dopo l’elezione del nuovo Pontefice. Una coincidenza "veramente incredibile e bellissima", ripetono alcuni dei riminesi che sono a Roma per il Giubileo delle famiglie. Pronti a rendere omaggio a Papa Leone XIV.

Manuel Spadazzi