In piazzale Roma arriva la ruota panoramica

Riccione fa girare il Natale con la ruota panoramica. In municipio hanno tenuto in serbo la sorpresa fino all’ultimo, quando ieri mattina i camion si sono presentati in piazzale Roma per il montaggio della ruota panoramica. Descriverla è fin troppo facile visto che a portare la ruota a Riccione è la medesima società che da tanti anni in estate monta l’installazione sul porto canale di Rimini. Si tratta della stessa ruota panoramica, che in inverno traslocherà nella Perla verde. Non sarà una semplice attrazione natalizia perché da sabato pomeriggio, giorno di accensione delle luminarie con l’avvio delle festività natalizie, la ruota comincerà a girare fermandosi il 31 marzo, abbracciando i primi giorni di primavera. Si chiamerà ‘Riviera Christmas View’ e sarà illuminata da 25mila lampadine led.

"La Riviera Christmas View rappresenta un elemento di ulteriore arricchimento della straordinaria offerta che Riccione propone per Natale e Capodanno – sottolinea l’assessore al Turismo, Mattia Guidi –. La ruota panoramica affacciata sul mare d’inverno garantirà un grandissimo impatto anche mediatico insieme alla meravigliosa pista di pattinaggio sul ghiaccio sul nostro lungomare. Questo ricchissimo programma di eventi con artisti di primissimo piano, bellissimi allestimenti e tantissime occasioni di divertimento non è solo un omaggio alla magia delle festività, ma anche un formidabile veicolo di promozione per la prossima stagione estiva. Riccione si afferma così come una destinazione capace di incantare in ogni stagione, rinnovando la propria attrattiva e regalando esperienze che rimangono nel cuore dei visitatori". Dall’alto dei suoi 55 metri, si potrà ammirare la costa anche alla sera con le sue mille luci di Natale. Ma il respiro dell’iniziativa è più ampio perché abbraccia anche i primi tre mesi del 2025 offrendo una occasione si svago in più a chi arriverà in città. Così la ruota fa il percorso inverso a 12 anni di distanza dalla proposta che gli imprenditori fecero a Riccione per collocare in estate la ruota nel parcheggio del Grand Hotel. All’epoca i dubbi e le critiche dei bagnini per l’ombra che sarebbe venuta meno in spiaggia fermarono la ruota che prese la strada per Rimini, dove diventò iconica. Da allora ogni estate torna a Rimini, ma per questo inverno girerà a Riccione con le sue 28 cabine trasparenti da cui si potrà ammirare la costa romagnola da un’altezza di oltre 50 metri.

Andrea Oliva