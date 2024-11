In viaggio da Parthenope alla Riviera

Arrivano a Rimini i protagonisti di Parthenope, il fim del momento diretto da Paolo Sorrentino. Sabato alle 17 il cinema Fulgor ospiterà due delle star della pellicola, Celeste Dalla Porta e Daniele Rienzo. Un’occasione per presentare il film al pubblico conversando con Davide Montecchi di Meclimone Produzioni. Parthenope, da una settimana nelle sale italiane, si è già aggiudicato il titolo di film più visto. Presentato quest’anno in concorso al Festival di Cannes, il film racconta la vita di Parthenope (Dalla Porta), originariamente una delle sirene che nell’Odissea si danno la morte per non essere riuscite a stregare Ulisse con il loro canto. La Parthenope di Sorrentino diventa invece una ragazza reale che dal mare di Napoli esce come la Venere di Botticelli, bella e soprattutto viva, pronta per il mondo e le sue insidie. "Voglio raccontare un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore – spiega il premio Oscar, Paolo Sorrentino –. Quelli veri, inutili e soprattutto indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità. E poi tutti gli altri, i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sa essere lunghissima la vita, memorabile o ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male".

Insieme a Celeste Dalla Porta a Rimini ci sarà anche Daniele Rienzo, napoletano classe 1990 che davanti alla telecamera ha indossato i panni di Raimondo, fratello maggiore della bella protagonista. Il film si apre con la nascita di Parthenope. È il 1950 e nelle acque di Posillipo nasce la giovane che vent’anni dopo sarebbe diventata una donna intelligente e sfacciata, sicura della sua bellezza e dell’ascendente che ha negli uomini. Una storia che si svolge sullo sfondo delle bellezze marine di Napoli e dintorni, luoghi in cui Parthenope cresce, conosce l’amore, le prime delusioni e soprattutto la morte. Nel cast, accanto a Dalla Porta e Rienzo, ci sono attori come Dario Aita, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

Federico Tommasini