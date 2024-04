Incendio oggi, palazzina in fiamme: fuoco e paura

Rimini, 6 aprile 2024 – Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito né intossicati, per un incendio divampato questa mattina in via Puccini, a Santarcangelo di Romagna.

L'allarme è scattato attorno alle 10 quando al numero di emergenza dei vigili del fuoco sono arrivate diverse telefonate per segnalare che del fumo si stava levando da un appartamento in una palazzina di due piani.

Le fiamme si erano scatenate all'interno dell'abitazione del primo piano. Sul posto sono accorse a sirene spiegate le squadre del 115 che nel giro di poco tempo sono riuscite a domare il rogo prima che potesse propagarsi ulteriormente.

Stando a quanto emerso, l'incendio si sarebbe scatenato a causa del cortocircuito di una apparecchiatura elettrica. A quanto pare, gli inquilini dell'abitazione non si trovavano in casa quando le fiamme hanno incominciato a propagarsi.

I vigili del fuoco al momento sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza dell'appartamento che è stato dichiarato inagibile a causa dei pesanti danni causati dal fumo e dal fuoco. Danni anche alle tubature dell'appartamento sottostante, quello del piano terra, che per lo stesso motivo è stato reso temporaneamente inagibile in via precauzionale.