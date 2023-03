Incendio oggi a Riccione: va in fiamme il Kalamaro fritto, paura al porto

Incendio oggi Bologna, vigili del fuoco in via Mascarella

Riccione, 3 marzo 2023 – Il Kalamaro a fuoco . È stata una riapertura da dimenticare quella di oggi per la nota osteria di Riccione ’il Kalamaro Fritto’ di via Parini. Il ristorante infatti aveva riaperto dopo una chiusura di quattro giorni, con un pienone all’ora di pranzo che lasciava ben sperare con vista sulla stagione e primavera alle porte. E invece, alle 17.30 circa, ci si è messo il fuoco a rovinare la festa dell’osteria, con un incendio che si è sviluppato dalla cucina e in una manciata di minuti ha devastato i locali del ristorante danneggiando gravemente il tetto, tanto da obbligare i vigili del fuoco a dichiarare inagibile la struttura. Sono le 17.30 circa ieri quando alcuni dipendenti del Kalamaro Fritto tornano in cucina dopo una mattinata di fatiche ai fornelli, durante un turno con il pienone ’di ritorno’, quello favorito dalla prima giornata serena dopo una settimana di maltempo e la riapertura del ristorante al termine di un periodo di lavori. Qualcosa però tra i fornelli va storto. Secondo le prime ricostruzioni infatti il rogo si sarebbe generato in maniera accidentale per un malfunzionamento della friggitrice. Da qui sarebbero partite le fiamme che hanno ben presto avvolto il...