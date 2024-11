Incidente mortale, travolto e ucciso a 48 anni mentre attraversa la Maracchiese a Rimini

San Leo (Rimini), 26 novembre 2024 - La Marecchiese, nel tratto che attraversa la frazione di Pietracuta di San Leo, si macchia ancora una volta del sangue di una persona.

Un uomo di 48 anni, originario della zona, è stato investito questa sera alle 18.30 circa mentre stava attraversando l'arteria che attraversa la provincia riminese. Secondo le primissime ricostruzioni, appunto, l'uomo stava attraversando quando per motivi ancora in via di accertamento un'automobile, una Citroen, lo ha travolto e ucciso.

Il 48enne ha perso la vita sul colpo, tanto che sono risultati inutili i soccorsi tempestivi del 118 e dei carabinieri della compagnia di Novafeltria. Non è ancora stabilito la causa dell'impatto, se distrazione o altro, mentre sono stati già eseguiti gli esami tossicologici sulla persona che si trovava alla guida dell'automobile: un uomo anch'egli originario della zona Valmarecchia.