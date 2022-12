Incidente mortale oggi a Rimini: motociclista si scontra con un’auto e muore

Incidente mortale: muore motociclista di 63 anni

Rimini, 31 dicembre 2022 - Il 2022 ha mietuto un’ultima vittima sul territorio riminese. Proprio alla vigilia di Capodanno, oggi alle 13.40 circa un centauro di 63 anni di Rimini ha perso la vita lungo la Marecchiese a Ponte Messa di Pennabilli.

Secondo i primi riscontri l’uomo stava procedendo in sella alla propria moto in direzione Badia Tedalda quando si è scontrato con un’auto, una Opel Coupé, a bordo della quale viaggiava un uomo di 43 anni, rimasto ferito nello schianto.

Sono ancora in corso gli accertamenti in carico alla polizia locale di Novafeltria, accorsa sul posto assieme al 118 con due ambulanze e un’automedica. Vani tuttavia sono stati i soccorsi per il centauro 63enne che è morto a seguito delle ferite riportate nello schianto. Mentre il 43enne alla guida dell’auto è stato trasportato all’Infermi di Rimini in condizioni di media gravità. Lungo la via dell’Alta Valmarecchia i vigili hanno dovuto anche deviare il traffico per permettere i rilievi del caso.