Intelligenza artificiale. Gli esperti a confronto

"Orientare la tecnologia verso attività che l’uomo non sa compiere, anziché nella direzione di ciò di cui è già capace". Questo l’orizzonte tratteggiato da Gianluigi Greco, docente dell’ateneo della Calabria e coordinatore del Comitato per l’aggiornamento della strategia nazionale sull’IA indicato dal Consiglio dei ministri italiano, durante il convegno ‘Innovare responsabilmente - dialoghi sull’intelligenza artificiale e l’etica’, che si è tenuto all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Un incontro in cui diversi esperti si sono confrontati e dal quale è emersa l’esigenza di un approccio multidisciplinare sull’intelligenza artificiale che non coinvolga solo tecnici ma anche figure come "economisti e filosofi" per parlare di opportunità e di rischi.