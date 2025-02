Irama e Lazza cantano al parco degli Olivetani

L’estate riccionese dei grandi concerti quest’anno passa attraverso il Versus festival, il primo appuntamento musicale made in Perla Verde. Si inizia con il botto: all’arena del parco degli Olivetani arrivano Irama, il primo agosto, e Lazza il 13. Due grandi artisti che nei prossimi mesi si esibiranno nella cornice dello stadio di San Siro, trasportando la loro musica anche nella Perla verde. "Due nomi di punta dell’attuale panorama musicale italiano – ha detto l’assessore al turismo Mattia Guidi –. E questi sono solo i primi due grandi artisti che saliranno sul palco della nuova arena a cielo aperto di Riccione".

Quella nel parco degli Olivetani è una location inedita, con un grande palco alle spalle dell’ex fornace, capace di accogliere fino a 15mila spettatori ed è proprio qui che il prossimo agosto andrà in scena il Versus festival. Si sa ancora poco dell’appuntamento che porterà tante novità a Riccione, ma i primi due nomi in lista sono una garanzia. L’estate riccionese dei grandi appuntamenti non poteva che iniziare così, con l’annuncio di due grandi cantanti, in scena proprio nel periodo clou della stagione. Irama, fresco di Sanremo con la sua ‘Lentamente’, è già pronto a tornare sulle scene con il tour nei principali festival italiani. Originario di Carrara, è salito alla ribalta dopo aver vinto la diciassettesima edizione di Amici, ottenendo in carriera 53 dischi di platino 4 dischi d’oro e tante apparizioni sul palco dell’Ariston. A ridosso del Ferragosto arriva invece Lazza con ‘Locura summer tour 2025’. Il rapper lombardo ha iniziato i suoi studi in campo musicale al Conservatorio di Milano, esordendo del mondo discografico nel 2012. Ha pubblicato 4 album e l’ultimo lavoro è ‘Locura’, la raccolta con cui andrà in tour questa estate.

f. t.