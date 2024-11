Isola di Hallowen piena di spettri. Premi ai selfie con più ’like’

Isola affollata di fantasmi, vampiri e mostri nei giorni scorsi. Ora avanti coi selfie per conquistare i 65 premi messi in palio dai commercianti dell’associazione Isola dei Platani con la Banca del Tempo. "Si è conclusa la 7a edizione dell’Isola di Hallowee, un ringraziamento a tutti i volontari che hanno fatto passare ai bambini e alle loro famiglie un pomeriggio divertentissimo. Evento gratuito, merende, gelati, truccabimbi e le maschere di Biancaneve Grimilde e la Strega hanno fatto sì che il palcoscenico dell’Isola diventasse tutto un teatro a cielo aperto dove i bambini in maschera sono stati i veri protagonisti. Tanti davanti alle vetrine per partecipare a ’Fatti un selfie posta e vinci’, il premio finale social offerto da Estro Multistore che sarà aggiudicato a chi avrà più like a fine novembre nella foto postata o taggata su Facebook Isola dei platani

https://www.facebook.com/centrocommercialenaturaleBellaria

Successo anche per ’Arte in Dono’ dell’associazione Bell’Arte e i panini horror di Frida Vasini A Casa dell’Azdora. Sono state una quindicina le attività che hanno contribuito direttamente con 66 premi (mentre Lollipop ha regalato quasi 1000 coni gelato ai bambini in maschera).