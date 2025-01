La Befana arriva dal cielo all’aerodromo appesa alla vela di un parapendio a motore

Anche quest’anno, a grande richiesta dei bambini, tornerà la Befana più famosa di San Marino: quella che arriva dal cielo. Rispettando una tradizione ormai consolidata l’Aeroclub San Marino, ovviamente tempo permettendo, manderà ancora una volta in volo la vecchietta terribile che atterrerà sulla pista di Torraccia per la gioia di tutti i bambini.

Dalle 10 del mattino, in attesa dell’arrivo della Befana volante, l’Aeroclub San Marino offrirà a tutti la colazione a base di cioccolata calda, panettone, pandoro e vin brulé per i genitori, mentre i bambini potranno giocare con le animatrici, trucca bimbi e fare qualche ‘selfie’ a bordo degli aeroplani dell’Acs. Ospiti d’eccezione, per la gioia di grandi e piccoli, il Mago Gabriel e Magica Gilly.

Durante la mattina sono previste anche dimostrazioni in volo dei velivoli dell’Aeroclub e l’esibizione di spettacolari aeromodelli dei piloti dell’Aerobatic Team San Marino della Federazione aeronautica sammarinese. Ma il momento club, naturalmente, sarà l’atterraggio sulla pista della vecchietta.

Alle 11.30, appesa alla vela colorata di un parapendio a motore, o, in caso di troppo vento, con un altro mezzo volante a sorpresa, la Befana atterrerà per distribuire le tradizionali caramelle a tutti i bambini. E c’è da aspettarsi che come ogni anno nessuno dei più piccoli vorrà mancare all’appuntamento con la dolce Befana volante all’Aerodromo di Torraccia!