La bottega diventa storica. Famiglia Cupioli, un impero fondato su marmo e ardesia

Nata bottega d’arte, a distanza di 60 anni, diventa una bottega storica. E’ quella della famiglia Cupioli, la ’Pluriform’, appena diventata l’85esima Bottega storica iscritta nell’elenco del comune di Rimini. Un’attività artigiana a conduzione familiare che con le sue particolari lavorazioni si fa carico di conservare intatta una tradizione che risale al 1600. In via Consolare Rimini-San Marino, si producono intarsi ‘a scagliola’ su marmo e ardesia, un particolare tipo di intarsio, nato a Firenze nel 1600 con l’uso di pietre dure, che anticamente veniva eseguito su ‘pagliotti’ di scagliola. Sono diverse le testimonianze che si ritrovano anche in molte chiese della Romagna, dove i pagliotti vennero utilizzati in modo diffuso per decorare gli altari, i tavoli, le consolle e le pareti di grandi saloni. È Lodovico Cupioli a fondare, nel 1962, la società Pluriform Snc, la bottega d’arte, dove veniva svolto questo prezioso lavoro di restauro, decorazione e produzione di mobili in stile, prevalentemente decorati a lacche veneziane. Il laboratorio produceva, inoltre i primi piani di tavoli in marmo, decorati con l’arte dell’intarsio in scagliola. Nel 1963 la bottega inizia a produrre i primi mappamondi d’epoca classica, realizzati con scocche in legno rivestite da mappe geografiche dipinte a mano. Nel 1978 inizia a collaborare con Lodovico, anche il fratello Renzo e insieme aprono la società ‘Fratelli Cupioli Snc’, concentrando la produzione sui tavoli in marmo con intarsi in scagliola, che vengono presentati anche al Salone internazionale del mobile di Milano.

Dal 2007 la società è nelle mani della seconda generazione rappresentata da Sonia e Luca Cupioli, che dagli anni ’90 collaborano nel laboratorio creativo insieme ai genitori, con l’obiettivo di crescere professionalmente, imparando quell’artigianato artistico di grande fascino. Di padra in figli, oggi, il lavoro artistico dei Cupioli è apprezzato in Italia e all’estero.