"La caserma si farà, in dicembre il via libera"

A dicembre si concluderà la conferenza dei servizi per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. Un passaggio burocratico fondamentale che potrà dare il via alla definitiva progettazione, dunque alla costruzione di una caserma. A dirlo è la sindaca Daniela Angelini che ribatte così alle critiche avanzate dalla candidata per Forza Italia alle regionali, Renata Tosi. L’ex sindaca Tosi aveva attaccato a testa bassa sul progetto della caserma accusando l’amministrazione. "Con la giunta di sinistra, quello che era un progetto valido e approvato dal Governo ha trovato un inspiegabile ostruzionismo" ha detto Renata Tosi che aveva firmato la convenzione con l’Arma nel gennaio del 2022, quasi tre anni fa. A sostenere la battaglia dell’ex prima cittadina era stato anche Gaetano Schiralli, segretario nazionale con delega alla tesoreria dell’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic), il quale aveva sottolineato la situazione a dir poco critica degli alloggi in cui oggi si ritrovano i militari dell’Arma. Daniela Angelini ribatte colpo su colpo con lo stato di avanzamento dei lavori e non solo: "Comprendo che sia candidata (riferendosi a Renata Tosi ndr), ma eviti di ergersi a paladina dei militari, non ne ha davvero titolo".

Il progetto della nuova caserma parte con la precedente amministrazione comunale. Nel 2022 si insedia una nuova giunta e "dal primo giorno di mandato abbiamo lavorato per garantire all’Arma uno spazio sicuro e dignitoso per svolgere il proprio servizio – prosegue la sindaca – ben consapevoli dell’importanza di questa struttura per l’intera comunità di Riccione".

Secondo l’amministrazione comunale il progetto non si sarebbe affatto arenato. "Abbiamo mantenuto un dialogo aperto e costante con l’Arma – riprende Angelini –, gli uffici comunali sono stati messi completamente a disposizione per migliorare ogni aspetto del progetto e per fare in modo che la caserma potesse realizzarsi in tempi brevi, andando oltre ogni polemica elettorale". La fine dell’anno coinciderà con una tappa fondamentale nell’iter di realizzazione della caserma. "Nel prossimo consiglio comunale saranno votate le deroghe necessarie per concludere i lavori della conferenza a dicembre con l’approvazione definitiva. L’impegno per realizzare una nuova caserma non è mai stato per noi un semplice slogan, ma un obiettivo concreto. Siamo concentrati sulle azioni e sul risultato finale, affinché i carabinieri di Riccione possano avere una struttura moderna e sicura, simbolo del nostro riconoscimento per il loro impegno quotidiano a favore della comunità".

Andrea Oliva