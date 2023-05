La conta dei danni: servono 14 milioni per i primi lavori urgenti sulle strade del Riminese

Circa 14 milioni di euro di danni per i primi interventi alla viabilità nella provincia di Rimini. E’ uno dei dati che ieri il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore Andrea Corsini hanno presentato ai ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi in un incontro in prefettura a Bologna. In provincia di Rimini sarebbero 8 i milioni di euro di danni alla rete viaria dalla prima stima, dovuti principalmente a frane e smottamenti, a cui si aggiungere un milione per le strade a Rimini, 700mila euro a Maiolio, altri 4 milioni a Sant’Agata Feltria. Numeri comunque molto contenuti rispetto ai 110 milioni di Bologna. Per la provincia di Forlì-Cesena, si parla di 95 milioni, a cui si aggiungono, per la sola viabilità comunale, 42,5 milioni a Cesena, 2-3 milioni a Bertinoro e 1,7 milioni a Galeata. Nel Ravennate la prima stima oscilla tra 120 e 150 milioni di euro di danni. "Si tratta di un stima molto parziale, perché manca ancora la maggior parte della viabilità comunale – dice Corsini – ed è ancora incompleta quella provinciale, su cui nei prossimi giorni partirà la verifica".