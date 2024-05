La finale di Rimini Classica . In concorso grandi nomi

Gran finale del Festival di Rimini, domani alle 20.30 al Teatro Galli. Dopo la selezione dal vivo che a gennaio ha interessato circa 90 proposte, tra gruppi e singoli artisti, sul palco saliranno in 9 tra cantautori e band, 6 interpreti e altrettanti autori in arrivo da 10 regioni italiane, oltre che dalla Repubblica di San Marino. Federico Mecozzi, Filippo Malatesta e Mattia Adduocchio gli ospiti. La serata sarà presentata da Marco Corona (biglietti disponibili su Liveticket). A dare alcune anticipazioni Marco Giorgi (foto) ’colonna’ dell’associazione Rimini Classica Aps che organizza l’evento con l’etichetta indipendente riminese Yourvoice Records.

Com’è nata l’iniziativa?

"Da un’idea mia, di Aldo Zangheri e Tarcisio Migani di Rimini Classica nel 2019, perché da riminese desideravo fare un festival che valorizzasse non solo la mia città, ma anche alcune figure della musica, tant’è che la prima edizione è nata come festival per interpreti e autori, questi ultimi purtroppo oggi sconosciuti. L’intento è quello di unire i due mondi, dando una canzone a ogni interprete con l’arrangiamento di una vera orchestra. Un particolare: tutti i brani in gara sono stati riarrangiati da Marco Capicchioni".

Ci si esibisce solo dal vivo? "Sempre, sarà così anche domani con un’orchestra composta da 30 elementi, questo per valorizzare musica, canzoni e capacità artistiche degli interpreti che, solo alla vigilia della finale, provano la loro canzone inedita e di qualità. Non a caso il claim, come riportato pure dal nostro video, recita: "E’ tutta un’altra musica".

In concorso ci sono anche volti conosciuti?

"Ci sono Giovie & Mickey, che quest’anno hanno partecipato a X-Factor, Cinatra, noto per le sue serate nei locali, che canterà una canzone dedicata a Beppe Signori, il cantautore Francesco Mussoni ed Elisa Del Prete, già da piccola apparsa in tv".

Sono previsti più premi?

"Si va dal primo Premio assoluto, ai quelli della giuria per ognuna delle tre categorie in gara. Sono poi previsti premi speciali decretati dal pubblico in sala che si esprimerà su interpreti, cantautori e band. L’Orchestra assegnerà invece il premio speciale al miglior autore. Tra gli altri premi quello dell’Associazione fonografici italiani e l’Amarcort Film Festival, che donerà un video clip a uno dei partecipanti".

Nives Concolino