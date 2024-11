La gestione delle fiere a una nuova società per i prossimi due anni

Le fiere di Bellaria cambiano gestione. Santa Apollonia, San Valentino, i mercatini di Primavera, l’Isola dei curiosi e quella della piadina, da gennaio saranno affidate a L’accento, l’azienda di Cento già partner nel mondo fieristico di Cesena e Reggio Emilia, con un canone annuo di 1.700 euro. A lasciare le redini della gestione delle fiere sul territorio è la ’Promo D’, che per nove anni è stata partner diretto del comune bellariese. "L’amministrazione comunale non disponendo di personale e mezzi in grado di gestire queste attività – si legge sul bando –. Ricerca un operatore economico esterno qualificato a cui affidare l’organizzazione e la gestione delle Fiere comunali".

Un argomento, quello fieristico, che sta davvero a cuore all’amministrazione e che da sempre è portato avanti con grande interesse. "Quella dell’affidamento delle fiere di Bellaria Igea Marina è una questione fondamentale sui cui abbiamo sempre voluto puntare – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Prima di tutto vorrei ringraziare ’Promo D’, il partner uscente, che dal 2015 ha collaborato con noi in maniera efficace. Quest’anno si è deciso però di andare verso un rinnovo e quindi si è aperto un nuovo bando per la gestione fieristica nel biennio 2025-2026".

Al bando, partito il 27 ottobre scorso hanno preso parte solo le due aziende, la ’Promo D’ di San Giovanni in Marignano e L’accento, originaria del ferrarese. L’affidamento partirà dal prossimo gennaio, fino all’anno seguente, con la possibilità di rinnovo per il 2027 e 2028; per un valore complessivo dell’attività di 200mila euro.

"Entrambe le aziende hanno presentato dei piani assolutamente validi – riprende il primo cittadino –. Ma alla fine a prevalere è stata la novità di una ditta con un curriculum davvero invidiabile".

Il servizio è stato aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La valutazione è stata effettuata assegnando l’85 per cento del punteggio alla proposta tecnica ed il 15 a quella economica.

"Le fiere e i mercatini che addobbano Bellaria durante tutto l’anno, sono una partita importantissima per l’amministrazione – conclude Giorgetti –. Questo nuovo affidamento ci dà conforto e speranza per il futuro della città".

