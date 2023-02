La Granfondo tira la volata al turismo

La giunta scatta si pedali per portare a Riccione migliaia di atleti e presenze turistiche con la Granfondo. Ma non si tratta dell’evento a cui aveva abituato la precedente amministrazione comunale. La giunta Angelini ha infatti deciso di sostenere, anche economicamente con un contributo di 12mila euro, un’altra manifestazione sportiva, mentre per la Ride Riccione, anch’essa già organizzata per l’anno in corso a fine maggio, al momento è previsto il patrocinio ma non risorse, precisano dal municipio.

La Granfondo Riccione torna dopo alcuni anni di stop. L’ultima edizione risale al 2018. Dall’anno successivo era stata organizzata la Ride Riccione week. Sarà un ritorno, ma in grande. Oggi le granfondo sono eventi che portano non solo migliaia di atleti, ma anche indotto. Ne sanno qualcosa a Cattolica, dove da tempo si organizzata la Granfondo degli squali. Il Comune intende sostenere l’evento per farlo crescere, e per riuscirci servono nomi importanti del ciclismo. Uno di questi sarà quello di Fabiana Luperini detta ‘Pantanina’, capace in carriera di vincere cinque Giri d’Italia e tre Tour de France. La scalatrice di Pontedera sarà testimonial dell’evento e non sarà sola annunciano dal municipio e dal gruppo Gs Eurobike, organizzatore della manifestazione. Il giorno della gara sarà il 26 marzo, cinque giorni dopo la partenza della Coppi e Bartali. "Sarà un grande momento di sport, ma avrà anche una positiva ricaduta turistica - premette la sindaca Daniela Angelini -. Numerosi alberghi hanno già lanciato pacchetti turistici che comprendono il pettorale di gara nel soggiorno da tre giorni e due notti".

L’inizio della primavera sarà al’insegna delle due ruote. "La nostra città ospiterà sia la partenza che l’arrivo della prima tappa della Coppi e Bartali, oltre alla partenza della seconda" il giorno successivo. Il fine settimana seguente sarà dedicato alla Granfondo Riccione con i suoi 99 chilometri e 1.560 metri di dislivello sulle colline e tra i borghi di Romagna, Marche e San Marino. Non sarà una semplice gara. Il consorzio Costa Hotels sta promuovendo pacchetti turistici per soggiorni dal 24 al 26 marzo con forti sconti sull’acquisto del pettorale di gara. "Il nostro impegno andrà oltre - spiega Bruno Bernabei -. Ci stiamo infatti occupando anche della creazione di un villaggio di prodotti tipici del territorio, in particolare della Valconca, dagli oli ai vini, dalla piadina al formaggio di fossa". Infine l’assessore allo sport Simone Imola parla già della "nostra corsa, inserita nel Campionato italiano Gran fondo e Medio fondo Acsi. Rappresenterà, nel calendario italiano, una delle prime competizioni del nuovo anno".

Andrea Oliva