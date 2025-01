"La macchina ibrida mi salva"

"Ho sempre avuto e tutt’ora guido una macchina ibrida – dice Alessandro Carboni -. Questo mi aiuta molto nell’ammortizzare le spese alla fine del mese. Spesso faccio su e giù tra Rimini e Milano e avere un’automobile come la mia è molto positivo. In città riesco ad utilizzare sempre l’elettrico e quando mi trovo a viaggiare in autostrada ammortizzo i costi con il risparmio precedente. Per quanto riguarda le bollette, nel mio caso sono già conteggiate nell’affitto che pago e quindi non mi rendo conto molto bene di aumenti o diminuzioni, ma sono al corrente che alcune volte i prezzi sono alle stelle anche lì. Quella dei rincari è però una situazione che riguarda un po’ tutti i campi"