"La norma deve essere rivista"

Erik Pretto, parlamentare della Lega, sostiene Giorgetti per sbloccare di nuovo il bene confiscato: "Non è accettabile che dopo una confisca definitiva i Comuni destinatari di beni sottratti alla criminalità organizzata possano essere chiamati a restituirli o a pagare l’equivalente del loro valore, con un conseguente danno economico spesso insostenibile oltreché ingiusto". C’è dunque la necessità, prosegue, di intervenire "subito" sul Codice Antimafia: infatti, argomenta, "il ripetersi di simili casi potrebbe indurre gli Enti locali a non richiedere più l’assegnazione dei beni, temendo che anche un provvedimento di confisca definitiva non sia adeguatamente sufficiente".