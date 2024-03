"La pista ciclabile di San Martino è un rebus"

È stato un consiglio comunale lampo: è durato meno di un’ora. Uno degli ultimi a Santarcangelo dell’era Parma. E anche l’altra sera in aula le polemiche non sono mancate. A sollevare il polverone ci ha pensato Barnaba Borghini (foto), consigliere e candidato sindaco della lista Bene in comune. Borghini è tornato sui lavori della nuova pista ciclopedonale tra Santarcangelo e San Martino dei Mulini. Nel mirino di Borghini il ritardo nei tempi dei lavori. "Confido, viste le elezioni imminenti, il taglio del nastro prima del 9 giugno...", si è augurato Borghini. A preoccupare sono soprattutto gli ultimi 180 metri della ciclabile lato Santarcangelo, per i quali il cantiere dovrà ancora attendere: "Ancora non sappiamo il progetto". A fare il punto è stata la vicesindaca Pamela Fussi. "Si sta perfezionando l’accordo con il privato per il terreno su cui passerà il tratto finale della pista ciclabile. E stiamo già lavorando al progetto... Non abbiamo però ancora la data di fine lavori". Per Borghini le cose non tornano "e scopriamo ora che la nuova passerella ciclopedonale a fianco al ponte, da un certo tratto in poi, scenderà rispetto alla strada".