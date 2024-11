La riqualificazione va in porto. Aperto il cantiere in viale Parini

Aperto il cantiere per la riqualificazione di viale Parini, che sulla scia dei lavori eseguiti prima dell’estate in viale Bellini, dà seguito alla riqualificazione del porto canale nel tratto compreso tra i viali D’Annunzio e viale dei Mille. In programma una nuova passeggiata con il rifacimento delle banchine e il muro di contenimento delle piene. Per cominciare s’interviene nel tratto che da viale D’Annunzio arriva a viale Dante. Occhio dunque alla viabilità. Durante i lavori, che ogni giorno andranno avanti dalle 7,30 alle 17 fino al 18 dicembre, la strada sarà accessibile solo ai bus. Fuori orario lavoro e nei weekend invece sarà transitabile da tutti i mezzi. Anche il marciapiede, sul versante sud, resterà aperto per consentire l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali. Non sarà invece percorribile la pista ciclabile, sostituita da quella realizzata sull’altra sponda in viale Bellini. Il primo intervento riguarda la costruzione di un muretto di contenimento che sarà inglobato nell’arredo urbano per cui non sarà visibile. Servirà ad arginare le piene duecentennali, così come previsto dalle indicazioni tecniche della Regione. La costruzione del muretto sarà completata entro il 18 dicembre. I lavori riprenderanno dopo le feste natalizie con la posa della pavimentazione, sedute, illuminazione e aree verdi sullo stile di viale Bellini. "Questo è un ulteriore passo verso la valorizzazione del porto canale" dice la sindaca Daniela Angelini.

Nives Concolino