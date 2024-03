La squadra di mister Berretta continua a viaggiare forte

Due gol in casa dell’Arzignano Valchiampo. Così, l’Under 15 di serie C del Rimini ha messo in fila l’ennesima vittoria stagionale (2-0). A fare la differenza sono state le reti messe a segno da Boscherini, bomber di giornata. I biancorossi restano al quarto posto in classifica avvicinando l’Albinoleffe. Rimini: Savoretti, Pedrelli (34’ st Sammaritani), Odino, Amantini, Arseni, Biagioni, Pensalfini (20’ st Boscherini), Fulvi, Illuzzi (34’ st Paganini), Casadei, Frati F. (32’ st Ciaroni). All.: Berretta.

Under 15 Serie C. Girone B (24ª giornata): Mantova-Spal 2-2, Virtus Verona-Vicenza 1-2, Arzignano Valchiampo-Rimini 0-2, Triestina-Padova 0-5, Albinoleffe-Legnago 2-2, Fiorenzuola-Lumezzane 0-3, Cesena-Trento 4-0. A riposo la San Marino Academy.

Classifica: Padova 55; Cesena 53; Albinoleffe 52; Rimini 48; Vicenza 37; Spal, Legnago 36; Mantova 34; Virtus Verona 33; Lumezzane 32; Trento 20; Arzignano Valchiampo 15; Triestina 11; Fiorenzuola 10; San Marino Academy 7.