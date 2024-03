La Uefa organizza un workshop. A Gibilterra c’è anche San Marino

Si è tenuto a Gibilterra il Uefa regional workshop in tema di match-fixing, aperto non solo agli integrity officer delle diverse Federcalcio partecipanti, ma anche ai responsabili delle forze di polizia nazionali, all’insegna di una sempre più profonda sinergia al fine di contrastare potenziali episodi di combine nel mondo del calcio, individuati in molti ordinamenti quali reati. Per San Marino, nei rispettivi ruoli, l’avvocato Massimiliano Rosti (integrity officer della Fsgc) e il capitano della Gendarmeria Gabriele Gatti. Ad aprire i lavori, il Ministro allo sport di Gibilterra, Leslie Bruzon. "L’importante evento – spiegano dalla Federcalcio di San Marino – è stato co-organizzato con la Federcalcio di casa, che ha portato il saluto ai partecipanti tramite il segretario generale Ivan Robba. L’esperta in attività di contrasto al match-fixing per Uefa, Stephanie Eichenberger, ha poi di fatto avviato una prima discussione coinvolgente tutti gli intervenuti. Dopodiché, si è entrato nello specifico delle tematiche programmate".