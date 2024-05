La Villa delle Rose porta. Bob Sinclar in consolle

E’ arrivata l’estate. Uno dei segnali lo si incontra sulle prime colline di Misano dove si trova la Villa delle Rose. La discoteca, diventata negli anni meta di vip e dei più grandi dj a livello internazionale, apre la propria stagione con un weekend pieno di sorprese.

Oggi e domani la Villa delle Rose inaugura la sua estate con due serate di gala. Ci saranno spettacoli a sorpresa sia durante la cena che nel dopocena. In console si alterneranno Samuele Sartini, Nicola Zucchi e Tanja Monies questa sera, mentre domani sarà la volta di Low Steppa, Mappa e Tanja Monies concederà il bis.

Anche questa estate il locale vuole sorprendere in consolle. Torna uno dei dj più noti sulla scena mondiale, Bob Sinclar. Il 31 maggio, un venerdì, salirà in consolle aprendo la grande festa che si attende per il ponte del 2 giugno in riviera.

La line up del locale per le serate estive prevede tanti grandi dj internazionali. Si rivedranno Sylvain Armand e Ilario Alicante. Con loro faranno ballare le notti della Villa delle Rose, artisti del calibro di Francis Mercier, Fred de Palma, Gué, Hugel, Manuelito, Mau P, Nicola Zucchi ed ancora Samuele Sartini, tutti al venerdì. Mentre al sabato ci saranno Black Child, The Blessed Madonna, Carlita, Dennis Cruz, Dj Protein, James Hype, Low Steppa, Memoryman aka Uovo, Ralf, Romano Alfieri, Seth Troxler, ma non è finita qui perché arriveranno alla Villa anche The Martinez Brothers e Mappa, Riccardo Pedrini e The Cube Guys quale dj resident.

Oltre alla musica c’è l’offerta che anche quest’anno il locale misanese è deciso a offrire. L’obiettivo dei titolari è rafforzare il concetto di club boutique, puntando su una dimensione intima e ricercata, attenzione ai dettagli e all’offerta di esperienze personalizzate. C’è poi il design su cui è impostato il locale, con una dotazione tecnica a livello di illuminazione, impianto audio e video per vivere nel miglior modo gli spazi e le proposte artistiche, musicali e gastronomiche. Per la Villa delle Rose quest’anno si spengono 32 candeline, tanti sono gli anni trascorsi dalla prima stagione, nell’estate del 1992.

Andea Oliva