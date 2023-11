Ladri scatenati: a segno due colpi

Notte di furti, quella tra giovedì e venerdì, a San Marino. Due colpi andati a segno a distanza di poche ore l’uno dall’altro, entrambi in abitazione, ed entrambi con i proprietari di casa all’interno del proprio appartamento. Era poco prima di mezzanotte quando alla Centrale operativa interforze è arrivata la prima chiamata. Ad alzare il telefono i proprietari di un’abitazione di Cà Rigo, a Borgo Maggiore. Gli uomini della Gendarmeria hanno immediatamente raggiunto Borgo Maggiore. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero riusciti a introdursi in casa passando dalla finestra della camera da letto. Stanza nella quale, in quel momento, non c’era nessuno.

Hanno potuto, così, agire indisturbati, nonostante la presenza in casa dei proprietari. In fretta e furia sono riusciti a scappare con tutto quello che hanno trovato rovistando in cassetti e armadi. Hanno rubato gioielli e contanti, prima di darsi alla fuga. Poco più di un’ora più tardi, era circa l’1.30, scatta un altro allarme, questa volta nel Castello di San Marino Città. I ladri avevano fatto visita a un’altra abitazione, in via del Voltone. Gendarmeria sul posto in pochissimi minuti e, secondo una prima ricostruzione, anche in questo caso si malviventi sarebbero riusciti a introdursi in casa passando da una finesta. Una volta nell’appartamento, con un flessibile hanno forzato la cassaforte. Quel rumore ha svegliato i proprietari di casa che, vista l’ora, stavano dormendo in un’altra stanza. Colti sul fatto, i ladri sono riusciti a scappare. Talmente in fretta che hanno lasciato lì, vicino alla cassaforte, gli attrezzi con i quali erano riusciti a scassinarla.

La fuga organizzata in fretta e furia non ha messo i bastoni tra le ruote al loro piano. Infatti, i malviventi sono riusciti a scappare rubando diversi oggetti preziosi. In entrambi i furti gli uomini della Gendarmeria si sono messi subito a caccia dei malviventi battendo la zone. Ma i ladri non hanno lasciato nessuna traccia. Le forze dell’ordine del Titano continuano a indagare mettendo sotto la lente anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia a Borgo Maggiore che a Città per cercare di risalire ai responsabili dei due furti.