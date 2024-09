Ladri svaligiano la cassaforte del locale

Due furti subiti in pochi giorni. L’ultimo, il più pesante, è avvenuto giovedì sera. "Se continua così, saremo costretti a dormire qui dentro, per proteggere la nostra attività...", allarga le braccia Jerry Perrina, titolare del bar ristorante Energy. Il locale, che si trova presso la stazione di servizio al confine tra Santarcangelo e Corpolò, è tornato nel mirino dei ladri. "La settimana scorsa ci hanno rubato parecchi generi alimentari dalla cella frigorifera. Ma l’altra sera i ladri hanno fatto il colpo grosso: dopo aver sfondato la vetrata hanno svaligiato la cassaforte, dove custodivamo l’incasso di due giorni".

Il furto di giovedì è avvenuto intorno alle 22,20, ma i gestori del bar Energy l’hanno scoperto solo ieri mattina, quando sono andati al locale per aprire. "Abbiamo l’antifurto e anche le telecamere nel bar – spiega Perrina – Purtroppo l’allarme non è scattato per un guasto tecnico e questo ha permesso ai ladri di agire praticamente indisturbati". Dalle registrazioni delle telecamere ("i ladri non si sono accorti di essere ripresi") si vede tutto. "Sono entrati in azione intorno alle 22,20. Dalle immagini, erano almeno in due. Non so se avevano altri complici che li aspettavano nelle vicinanze – continua il titolare del bar – Hanno sfondato la vetrata e poi sono riuscite a forzare la cassaforte e ad aprirla". Nella cassaforte "c’era l’incasso di due giorni. Stiamo ancora facendo i conti, ma dentro c’erano più di 3mila euro, forse anche 4mila". I ladri hanno messo le mani sul malloppo e "hanno rubato anche parecchi pacchetti di sigarette".

Ieri il bar Energy, nonostante i danni subiti, è riuscito ad aprire comunque. "Ma siamo preoccupati. Ci sentiamo nel mirino, qui di notte è terra di nessuno". Il bar Energy ha subito già una decina di furti negli ultimi anni, nel luglio 2016 "siamo stati vittime di una brutta rapina mentre avevamo il locale pieno (il malvivente puntò la pistola e fuggì con l’incasso)". E ora due furti, uno a distanza di pochi giorni dall’altro. "Non sappiamo più come fare contro i ladri. L’unica è dormire qui dentro...".

Sull’emergenza furti ritorna alla carica, dopo quanto è avvenuto al bar Energy, il consigliere di Fratelli d’Italia di Santarcangelo Italo Piscitelli. "Manca il controllo del territorio, soprattutto nelle frazioni. A San Martino dei mulini, a Sant’Ermete e in altre zone negli ultimi mesi ci sono stati tanti furti. La sicurezza è una cosa seria: il Comune di Santarcangelo chieda rinforzi".