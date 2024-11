L’amore spiegato da Aurora Baruto

Un nuovo appuntamento letterario al centro commerciale le Befane, questa volta con una giovanissima influencer. Domani alle 17 a salire sul palco di piazza Zara c’è Aurora Baruto, pronta a presentare il suo secondo libro ‘Oltre ciò che vedi’, in dialogo con Debora Grossi del Rifugio dei libri. La ventenne, attiva su TikTok, conta più di sei milioni di followers e dopo due anni torna a raccontarsi con un pizzico di timidezza e soprattutto lontana dagli schermi, attraverso le pagine del suo libro. Nel nuovo lavoro, la giovane originaria di Rovigo, affronta i temi più importanti: l’amore, l’amicizia, la famiglia, le sue passioni e la difficoltà nel portare avanti una carriera nuova e sconosciuta. Lontano dai riflettori Aurora Baruto racconta di come ha capito che amare vuol dire lasciare liberi, dare fiducia e buttarsi alle spalle gelosia e desiderio di possesso. Lasciare andare per ritrovare. Tra le righe di questo memoir, Baruto si sofferma sulle sue amicizie e di come nel mondo social sia più complicato costruirsene di sincere. E se alcuni traguardi sono stati raggiunti, è tutto accaduto grazie al supporto della sua famiglia, sempre presente e incoraggiante. Una ragazza che ama viaggiare e fare esperienze nuove e che nel tempo ha imparato a gestire gli haters e le parti più brutte del mondo social. Alla fine dell’intervista Aurora Baruto incontrerà i fan per selfie ed autografi.