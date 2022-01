Rimini, 19 gennaio 2022 - Sono 80 gli autobus in funzione sulla rete comunale di Rimini recentemente dotati di lampade intelligenti Uvc a raggi ultravioletti in grado di purificare l'aria, per contenere la diffusione del Coronavirus.

Il progetto, finanziato dal Comune per oltre 170 mila euro, ha raggiunto il suo completamento in questi giorni con le ultime installazioni. Su ciascun veicolo sono state montate due tipi di dispositivi operanti tramite tecnologia di ossidazione foto catalitica che producono radicali ossidrili in grado di attrarre e distruggere gli agenti inquinanti e i virus presenti nell'aria.

Le lampade, spiega l'amministrazione comunale, garantiscono "l'abbattimento di quasi il 100% della carica virale durante l'esercizio dei mezzi". "Nelle difficoltà che purtroppo scuole e trasporti stanno ancora affrontando in questo momento di pandemia, è fondamentale accompagnare il più possibile la didattica in presenza in sicurezza, garantendo alle ragazze e ai ragazzi un ambiente purificato anche nella fase di trasporto". È quanto spiega l'assessora comunale alla mobilità Roberta Frisoni.

"Da quando è cominciata la pandemia, come riportano i dati - prosegue - sono diverse le persone che sono diffidenti nel prendere gli autobus e in generale i mezzi di trasporto collettivi per paura dei contagi. È una tendenza che va assolutamente invertita".

