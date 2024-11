Lascia Sanpa e scompare: "Aiutateci a trovarla"

Ha lasciato la comunità di San Patrignano martedì scorso e da allora di lei si sono perse le tracce. Si chiama Rita Sanna, ha 52 anni e le sue origini sono sarde. Era arrivata in riviera alcuni mesi fa per essere ospitata nella comunità sulle colline di San Patrignnao. Ma, come accade ad altre persone portate ad affrontare il duro percorso per disintossicarsi dalle dipendenza da sostanze, ha infine rinunciato.

Rita Sanna ha lasciato la comunità di Sanpa con pochi effetti personali, ma soprattutto senza un cellulare per mettersi in contatto con la famiglia o con conoscenti. Da quel momento si sono perse le tracce della donna. Non si sa che strada abbia preso, e il timore che la vita che conduceva in precedenza possa avere ripreso forza rende ancor più urgente condividere ogni segnalazione possibile per ritrovare il prima possibile Rita.

Al momento non si sa dove possa essere andata, cosa stia facendo e con che risorse stia sopravvivendo. La famiglia, nella persona della sorella Sonia, ha subito lanciato un appello sui social nella speranza di ricevere indicazioni e segnalazioni che le consentano di mettersi nuovamente in contatto con la sorella. Oltre a questo la sorella ha immediatamente segnalato la scomparsa della sorella alle forze dell’ordine.

"Chiediamo a tutti la massima condivisione nella speranza di trovarla – scrive Sonia –. E’ stata già allertata la polizia di Rimini. Chiunque avesse notizie e pregato di contattare le forze dell’ordine. Noi tutti siamo in pensiero".

A lanciare un appello anche il fratello Francesco con tanto di numero di telefono e la flebile speranza legata a una segnalazione arrivata nella zona compresa tra Riccione e Rimini alcuni giorni fa.

La notizia della scomparsa di Rita, oltre a circolare sui social di mezza Italia è stata riportata anche su alcune testate sarde che hanno rilanciato gli appelli della famiglia in cerca di risposte e di una buona notizia che rompere il muro di silenzio e angoscia in cui è caduta dal giorno in cui Rita ha lasciato la comunità di San Patrignano.

L’appello della famiglie è stato rilanciato sulle pagine Facebook delle località della provincia, da quelle corianesi al resto della riviera, in attesa che arrivino le prime segnalazioni per mantenere accesa la fiammella della speranza.