L’Avis festeggia i suoi 1.500 donatori di sangue Premiato Agostino, l’uomo dei record

Una festa per celebrare la generosità dei santarcangiolesi che donano il sangue. Domenica scorsa, nella sala della parrocchia di San Michele, si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi ai soci Avis. Nel 2022 i donatori sono stati 1479 (quasi il 7% della popolazione), per un totale di 2.419 donazioni. Oltre 200 le benemerenze conferite durante la giornata, tra cui quella consegnata a un donatore da record. Si tratta di Agostino Morena, che ha raggiunto le 120 donazioni: a premiarlo la sindaca Alice Parma (foto). "Domenica è stato un giorno importante per noi– dice Fabio Camagni, presidente Avis – Facciamo un appello a donare sempre più sangue". E c’è bisogno di nuovi donatori.