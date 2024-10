Lavori all’acquedotto, parte il maxi cantiere tra la Ss16 e via Abruzzi

Domani un assaggio dei quattro mesi di passione per la viabilità sulla statale provocati dal cantiere per realizzare la rotonda di viale Abruzzi. I primi interventi interesseranno la rete idrica. Prima ancora dei lavori per realizzare la rotatoria sarà Hera a intervenire per adeguare la rete. I lavori ai sottoservizi impegneranno la prima fase del cantiere. Gli operai arriveranno alle 9 di domani e proseguiranno fino alle 13. "Per l’esecuzione delle opere – spiegano da Hera – si rende necessaria la chiusura dell’acqua della zona a monte della Ss16 compresa tra la via Abruzzi e la via Riace. Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua quali l’abbassamento della pressione e l’alterazione del colore. I cambiamenti non pregiudicheranno la potabilità dell’acqua. In caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità". Nel caso in cui si verifichino imprevisti o il maltempo costringa a rivedere i tempi dell’intervento, i lavori verranno rinviati a venerdì.