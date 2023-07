Lavoro nero, sospese sei attività e multe per 90mila euro

Sei attività con la licenza sospesa e 90mila euro di multe. Questo il bilancio dei controlli sul fenomeno del lavoro sommerso operati dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Rimini.

I controlli sono partiti dall’analisi dei dati provenienti dalle compagnie di Rimini, Riccione, Novafeltria e Tenenza di Cattolica. Nell’ultimo periodo sono state passate al setaccio dodici ditte sparse in tutta la provincia. Nei confronti di sei è stato adottato il provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale. Il giro di vite ha colpito due ditte edili di Rimini, un esercizio professionale della Valconca, un albergo e un ristorante ubicati a Misano Adriatico eun albergo di Cattolica. I militari dell’Arma hanno accertato la presenza di sei lavoratori in nero (uno nel campo dell’edilizia e 5 nell’ambito dei pubblici esercizi, di nazionalità italiana, bengalese e albanese) e gravi violazioni relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali la mancata formazione e addestramento sui rischi connessi al luogo di lavoro, mancanza di visite mediche specifiche per la professione, allestimento di ponteggi e piattaforme nei cantieri in modo non conforme alle disposizioni di sicurezza previste, anche senza le dovute protezioni verso il vuoto e la mancata costituzione di un piano operativo per la sicurezza. Tra le violazioni riscontrate dai carabinieri, oltre ai lavoratori in nero, anche pagamenti in contanti ai lavoratori dipendenti ai fini della non tracciabilità delle retribuzioni, infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro, mancata concessione del riposo settimanale e superamento dei prescritti orari di lavoro, mancato versamento contributivo, nonché inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali omessa formazioneinformazione sulla sicurezza dei lavoratori, omessa valutazione dei rischi aziendali e omessa redazione del piano di emergenza ed evacuazione.