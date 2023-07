Le Conchiglie acquistate per tre milioni

Hanno atteso che il prezzo "fosse quello giusto". E ieri, all’ennesima asta, hanno fatto l’offerta. L’unica pervenuta per l’ex hotel Le Conchiglie di Riccione. Che, dopo anni di degrado e abbandono, potrà finalmente rinascere grazie al gruppo Club Family Hotel di Andrea Falzaresi e Vittorio Pazzini.

I due albergatori si sono aggiudicati il maxi complesso mettendo sul piatto 2 milioni e 847mila euro. Era l’offerta minima richiesta per portarsi a casa Le Conchiglie. La prima asta nel 2022, val la pena ricordarlo, partiva da 9 milioni di euro: Falzaresi e Pazzini hanno comprato Le Conchiglie praticamente a un terzo del valore iniziale stimato. "Sì, è stato un affare. Siamo stati gli unici a presentare un’offerta. Puntavamo da tempo Le Conchiglie e ci è andata bene", racconta Falzaresi. Che manda avanti insieme a Pazzini uno dei più importanti gruppi alberghieri della Romagna e non solo. Il Club Family Hotel attualmente gestisce 13 hotel, 3 di proprietà e gli altri 10 in affitto. "Abbiamo complessivamente 1.250 stanze, siamo tra i primi 15 gruppi di hotellerie in Italia". Le strutture gestite sono tutte in Romagna, la maggioranza tra Cervia e Cesenatico. Ma il Club Family Hotel ha due alberghi anche a Riccione e "uno di questi dista appena 500 metri da Le Conchiglie". È stato naturale, per Falzaresi e Pazzini, mettere gli occhi sul complesso.

Un albergo dal passato glorioso, inaugurato negli anni ’80 lì dove c’era un tempo la colonia marina Dalmine. Ma Le Conchiglie è chiuso da molti anni dopo il fallimento della proprietà. Da hotel di lusso è diventato un monumento al degrado, ricettacolo di balordi e spacciatori. Nel 2022 la prima asta di vendita (si partiva da 9 milioni), andata deserta. Stessa sorte per le tre successive. C’è voluta ieri la quinta asta per venderlo.

Tre milioni non sono pochi, ma "ne serviranno molti di più per ristrutturare il complesso e poter realizzare un grande albergo, com’è nelle nostre intenzioni – continua Falzaresi – Il nostro progetto prevede un hotel che potrebbe arrivare a 200 camere. E poi, naturalmente, ci sarà tutta la parte dedicata ai servizi". Nell’accordo di programma per la riqualificazione de Le Conchiglie, varato nel 2022 dal Comune di Riccione (c’era ancora la giunta Tosi), si prevedeva la realizzazione di un parco termale con piscine e altre attività legate al benessere, nonché la demolizione e ricostruzione della dependance, da destinare sempre a uso ricettivo.

I nuovi proprietari de Le Conchiglie sperano di poter "realizzare quanto è stato previsto in quell’accordo" nonostante il Comune di Riccione sia commissariato. "I tempi sono stretti – sottolinea Falzaresi – perché, sulla carta, l’accordo è valido fino alla fine del 2023. A breve chiederemo un incontro con il commissario di Riccione (Rita Stentella, ndr) e presenteremo il progetto che abbiamo in mente per l’hotel. Confidiamo nella collaborazione del Comune: riqualficare Le Conchiglie è un obiettivo importante per tutta Riccione, dopo tanti, troppi anni di degrado di quell’area e i relativi problemi di sicurezza".

Manuel Spadazzi