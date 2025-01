"Le mille note blu" al teatro Galli per celebrare Carlo Alberto Rossi

Ieri mattina il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessora Francesca Mattei hanno accolto in Sala della Giunta i rappresentanti del Lions Club della Provincia di Rimini. Tra i partecipanti, Cristina Berlini, Presidente di Zona B della Seconda Circoscrizione del Distretto Lions 108A, Gabriele Chiodi, ideatore del progetto “Un cuore a Betlemme”, il Maestro Franco Benedetto Morri, musicista e compositore, e Michele Marcantonio, Presidente del Lions Club Malatesta Rimini.

L’incontro è stato occasione per uno scambio di auguri e per promuovere il concerto “Le Mille Note Blu”, in programma giovedì 9 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Galli. Lo spettacolo celebra il celebre compositore riminese Carlo Alberto Rossi, reinterpretando i suoi successi internazionali in una serata di grande musica e solidarietà.

Il concerto sostiene il Service Internazionale Lions per La Crèche di Betlemme, una struttura che accoglie circa 50 bambini fino ai 6 anni. Attualmente sovraffollata del 40% rispetto alla capacità massima, La Crèche necessita di urgenti interventi di ampliamento e ristrutturazione per migliorare gli spazi e l’efficienza energetica. Un progetto cruciale in un territorio segnato da profonde divisioni.

La raccolta fondi è cofinanziata al 50% dalla Fondazione Internazionale Lions LCIF. Il restante budget verrà raccolto tramite eventi come il concerto. Per partecipare e sostenere questa importante iniziativa, è possibile effettuare una donazione (contributo minimo di 20 euro) e prenotare contattando i numeri 347 4953130 e 335 7465047.

Tutti i dettagli sul progetto e sulle modalità di sostegno sono disponibili sul sito www.lionsrimini.it.