Le motoseghe in azione per tagliare il pino pericolante

Tornano le motoseghe in viale Dante. L’amministrazione comunale ha concesso l’occupazione delle aree di viale Dante all’altezza dell’incrocio con viale Galli, in zona porto, all’impresa chiamata ad abbattere un pino non più sicuro. I lavori sono previsti all’inizio della prossima settimana. Si tratta di uno dei tanti alberi in città monitorati e con problematiche di stabilità. Il Comune nell’agosto scorso ne aveva contati 364 con diverse problematiche. Alberi che presentano un rischio elevato di caduta o sono affetti da lesioni tali da rendere impossibile la loro ripresa. Per garantire la sicurezza dei cittadini in municipio avevano deciso di procedere con un piano di abbattimenti partito sul finire della scorsa estate e proseguito nelle vie della città nelle situazioni più critiche. Circa una metà di questi alberi si torva sui viali, il restante nei parchi e giardini pubblici.